El alcalde de Ames reprocha a la Xunta el retraso en informar sobre el vertido del Sar y reclama cooperación institucional

Estado del río Sar a su paso por Bertamiráns en el momento en que se produjo el vertido Concello de Ames

El alcalde de Ames, Blas García Piñeiro, ha remitido una carta a la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en la que reprocha la falta de transparencia de la Xunta en relación con el vertido de aguas residuales sin depurar al río Sar procedente de la nueva depuradora de Silvouta.

Blas García, alcalde de Ames

García califica de “inaceptable” que el Concello fuese informado diez días después del incidente, pese a las reiteradas peticiones de información. “Non é de recibo que un incidente desta magnitude se informe 10 días despois de acontecer”, señala en la misiva, fechada el 23 de octubre.

“Non son comparables” las incidencias en Sisalde con el vertido del Sar

El regidor amiense también responde a la conselleira por aludir a la EDAR de Sisalde, que Ames comparte con Brión, y advierte que “non son comparables” las incidencias que pueda presentar una instalación “claramente sobrepasada” con un vertido que “arrasou o Sar ao seu paso durante máis de 24 horas”.

García recuerda que la depuradora de Sisalde triplica actualmente el número de usuarios para los que fue diseñada, y lamenta que la Xunta intente “castigar ao Concello que denunciou o atentado medioambiental cometido”.

Trece años sin avances en la ampliación de la EDAR

El alcalde recuerda además que el proyecto de ampliación de la depuradora de Sisalde fue anunciado en 2012 por el entonces conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, pero “trece anos despois, o único avance real produciuse grazas á mediación directa deste alcalde co presidente da Xunta”.

En su carta, informa a la conselleira de que el Concello mantiene los trámites para que la actuación sea declarada de interés general, en línea con lo acordado con el presidente Alfonso Rueda en una reunión celebrada en septiembre de 2024. También apunta que existe una declaración institucional aprobada por unanimidad en el pleno municipal, en la que se reclama al Gobierno central su colaboración y cofinanciación del proyecto.

Petición de cooperación y reunión con la Consellería

Blas García insiste en que solo con “lealdade, cooperación e transparencia entre administracións” podrá garantizarse una mejora real de los servicios públicos y del entorno natural. Asimismo, reitera su disposición a mantener una reunión con la conselleira para abordar tanto la situación de la EDAR como “o preocupante deterioro do entorno da Ponte Maceira”.