Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ames

A Carreira Pedestre de Ames reúne preto de 1.500 participantes na súa XXIV edición

A cita deportiva, que se celebra este domingo en Bertamiráns, acollerá tamén o Campionato de España máster de 5 quilómetros en ruta

Redacción
18/10/2025 00:34
carreira pedestre de ames 2024
A Carreira Pedestre Popular do Concello de Ames contará con preto de 1.500 corredores e corredoras nun circuíto urbano homologado pola Real Federación Española de Atletismo
Concello de Ames

Este domingo, 19 de outubro, celebrarase a Carreira Pedestre Popular do Concello de Ames, que alcanza a súa vixésimo cuarta edición. A proba conta cun circuíto homologado pola Real Federación Española de Atletismo nas distancias de 5 e 10 quilómetros, con saída e chegada en Bertamiráns, na rúa Alcalde Lorenzo. Paralelamente a esta competición celébrase o campionato de España de 5 quilómetros en ruta máster.

Nesta edición hai inscritas 1.219 persoas na proba popular, arredor de 430 nas categorías absoluta e sub-18, mentres que nas categorías escolares hai 789 rapaces e rapazas inscritos. Ademais, no campionato de España máster 5k presentaron a súa inscripción 240 atletas.

Na carreira popular poden participar todas aquelas persoas que o desexen, con ou sen licenza federativa. O control da carreira estará a cargo do Comité de Xuíces da Federación Galega de Atletismo. Os e as participantes do Campionato de España deben estar en posesión da licenza nacional correspondente en vigor. Na organización desta proba colaboran os clubs de atletismo de Ames: club de atletismo Sar, club de atletismo MillaRaio, e club Ames Atletismo; así como o club ciclista Os Esfola Arrós.

Dorsais

A carreira estará controlada ao longo de todo o percorrido a través dun dorsal-chip que se lle entregará a cada participante. Aqueles que cheguen á meta sen este elemento ou que o leven colocado de xeito incorrecto descualificaranse automaticamente segundo criterio do xuíz árbitro da competición.

Os dorsais retiraranse na secretaría da organización situada na Casa do Concello o día anterior á carreira (sábado, 18 de outubro en horario das 17.00 ás 20.00 horas) ou no mesmo día da carreira ata media hora antes da proba correspondente. Para evitar colas, recoméndase recoller o dorsal o día anterior no lugar establecido.

Premios e trofeos

Recibirán un trofeo as tres primeiras persoas clasificadas de cada categoría establecida no regulamento e tamén as tres primeiras clasificadas da proba absoluta. Na proba absoluta recibirán un trofeo local as tres primeiras persoas clasificadas empadroadas no Concello de Ames. Ademais, a ganadora e o ganador locais, tanto feminino como masculino, obterán un abono trimestral no Centro Deportivo Municipal A Telleira de Bertamiráns.

Haberá tamén premios en metálico. Na proba absoluta 10K o primeiro clasificado será galardoado con 250 euros, o segundo con 200 euros; o terceiro con 100 e o cuarto con 50 euros. Para os clubs federados da proba absoluta 10 K o primeiro premio será de 250 euros, o segundo de 175 euros; o terceiro de 100 e o cuarto de 75 euros.

Te puede interesar

A doutora Sara Pischedda, investigadora posdoutoral do IDIS, recolleu en Madrid o IX Premio a Novos Investigadores da Fundación AstraZeneca na categoría de Enfermidades Infecciosas e Inmunoprevisibles

A investigadora do IDIS Sara Pischedda, premiada pola Fundación AstraZeneca polo seu estudo sobre infeccións respiratorias pediátricas
Redacción
Xan Duro y Goretti Sanmartín con los homenajeados en el 80 aniversario de la plaza de abastos

A Praza de Abastos celebra 80 anos como o corazón que alimenta Compostela
Adriana Quesada
presentación contemporáneas

Contemporáneas flúe: a nova tempada do ciclo compostelán afonda na música e na poesía da auga
Redacción
El ideal gallego

O Son Do Camiño vuelve a hacer historia: más de 30.000 abonos vendidos en 90 minutos
Adriana Quesada