El Concello de Ames denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente el vertido en el río Sar

El alcalde, Blas García, informó de la denuncia presentada Concello de Ames

El Concello de Ames ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por el vertido registrado en el río Sar, que en los últimos días está afectando gravemente a su cauce a su paso por Bertamiráns. Esta actuación se suma a las denuncias ya interpuestas ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y la Policía Autonómica, con el objetivo de esclarecer las causas de lo que el gobierno local considera “un atentado medioambiental muy grave”.

Según el alcalde de Ames, Blas García, la decisión responde a “la pasividad y abandono de la mayoría de las administraciones competentes”. El regidor recordó además que el río Sar, a su paso por Bertamiráns, forma parte de la Red Natura 2000, por lo que el vertido “está afectando a una zona de alta importancia ecológica”.

Inspecciones municipales y falta de respuesta

Desde el domingo por la noche, cuando se recibieron los primeros avisos a través del 112 y de varios vecinos, el Concello ha llevado a cabo inspecciones a través de la empresa municipal Augas de Ames, que detectó restos sólidos, lodos y un fuerte olor en el cauce. Sin embargo, explicó García, no se obtuvo respuesta por parte de las administraciones competentes hasta hoy, cuando llegó una comunicación de la Consellería de Presidencia.

El informe de la Policía Autonómica, recibido esta misma mañana, confirma la existencia del vertido y advierte de que los residuos ya han alcanzado el municipio de Padrón. El documento señala además que la empresa concesionaria de la depuradora aseguró disponer de permiso de Augas de Galicia para efectuar un “vertido normal”, algo que el alcalde calificó de “inaceptable” por la magnitud de los daños ambientales.

El foco en la nueva depuradora de Silvouta

Las investigaciones municipales apuntan a que el origen del vertido se encuentra en las obras de puesta en marcha de la nueva EDAR de Silvouta, en Santiago de Compostela, actualmente en fase de entrada en carga. El concejal de Xestión do Medio Natural, Javier Antelo, explicó que el problema podría deberse a un traslado incorrecto entre la antigua depuradora y la nueva, o a la ausencia de pruebas previas que deberían haberse realizado para evitar la contaminación. “Los informes señalan claramente que, mientras la nueva depuradora no estuviera funcionando al 100%, no debía paralizarse la antigua, precisamente para evitar lo que ha ocurrido”, detalló.

El Concello remitirá además un nuevo escrito a la Consellería de Medio Ambiente para preguntar qué medidas correctoras se van a aplicar y exigir que cesen los vertidos de inmediato, ante el riesgo de que la contaminación continúe extendiéndose.

Coordinación con otros municipios afectados

Blas García avanzó que contactará con los alcaldes de Brión, Rois y Padrón, también afectados por el vertido, para valorar la posibilidad de presentar una denuncia conjunta ante la Fiscalía. “Esto va mucho más allá del Sar, porque ya está llegando al Ulla”, advirtió.

El Concello mantiene contacto con la Plataforma pola recuperación do Sar y prevé coordinar actuaciones con otros colectivos ecologistas. Desde hoy, los técnicos municipales realizan análisis en distintos puntos y horas del día para determinar el alcance real del vertido.

“El Sar ya era uno de los ríos más contaminados, y la poca fauna que quedaba está muriendo. No se puede permitir esta pasividad institucional”, concluyó el alcalde.