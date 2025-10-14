Ames denuncia ante el Seprona y la Policía Autonómica el vertido del Sar y exige responsabilidades

Estado actual del río Sar a su paso por Bertamiráns Concello de Ames

El Concello de Ames ha presentado una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y la Policía Autonómica por el vertido detectado en los últimos días en el río Sar, que está afectando a los municipios de Ames, Brión y Rois. El gobierno local no descarta emprender más acciones legales o administrativas con el fin de garantizar la asunción de responsabilidades y la reparación de los daños ambientales causados.

Informe técnico y petición de explicaciones

Según ha informado el Concello, Augas de Ames elaboró un informe técnico que fue remitido tanto a Augas de Galicia como a las fuerzas de seguridad, en el que se detallan las observaciones realizadas el 12 de octubre sobre el estado del Sar a su paso por el municipio. Además, el Ayuntamiento ha reiterado ante el ente autonómico su solicitud de información completa sobre la evolución del vertido, ofreciendo nuevamente la colaboración de su personal técnico en las actuaciones que se consideren necesarias.

Posible origen en la nueva EDAR de Santiago

Durante la jornada de este lunes, técnicos de Augas de Galicia comunicaron que las incidencias estarían relacionadas con los trabajos de puesta en marcha de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Santiago de Compostela, y enviaron una comunicación al Concello de Santiago. Este último, por su parte, indicó que la sociedad estatal Acuaes notificó problemas en la puesta en servicio de la primera fase de la EDAR y confía en que los procesos “se normalicen esta semana”.

El informe técnico municipal recoge que Augas de Ames recibió múltiples avisos vecinales de Bertamiráns y Brión alertando de malos olores persistentes, espuma y turbidez anormal en las aguas del río. Los técnicos desplazados comprobaron que el caudal llegaba ya contaminado al término municipal de Ames, lo que lleva a concluir que el origen del vertido se sitúa río arriba, en dirección a Santiago.

Durante las inspecciones se descartaron vertidos directos desde la red municipal o desde instalaciones locales. Entre los efectos observados destacan los malos olores muy intensos —especialmente en el entorno urbano de Bertamiráns—, espuma continua, turbidez de las aguas y mortalidad de fauna acuática, en particular de peces y anguilas.

Exigencia de responsabilidades

El Concello de Ames insiste en que exigirá la asunción de responsabilidades y la reparación de los daños ocasionados en el medio fluvial. Asimismo, el consistorio subraya que comunicó de inmediato la situación a las autoridades competentes en materia ambiental para facilitar la identificación del origen del vertido y promover la restauración de la calidad del río Sar.