Máis de 200 persoas participaron nas 'Brincadeiras Miúdas' en Ames
O programa Apego reuniu familias na Carballeira de Ventín con música, xogos tradicionais e creación de xoguetes
A Carballeira de Ventín acolleu este martes, 30 de setembro, unha nova edición das Brincadeiras Miúdas, unha das propostas máis consolidadas do programa Apego en Ames. Máis de 200 persoas, entre crianzas e familias, participaron nunha xornada chea de música, baile, xogos tradicionais e creación de xoguetes con materiais naturais.
A actividade estivo dinamizada por Cé Orquestra Pantasma, músico e mestre xogueteiro especializado en animación infantil. O encontro arrancou cun concerto participativo e continuou con xogos tradicionais, espazos de xogo libre e desestruturado, e talleres para crear xoguetes aproveitando os recursos da natureza. O obxectivo foi fomentar a creatividade e a autonomía das crianzas, demostrando que a natureza pode ser a mellor feira xogueteira.
Un programa para medrar en galego
As Brincadeiras Miúdas forman parte do programa Apego, que busca favorecer a transmisión da lingua galega desde a primeira infancia. A iniciativa, dirixida a familias con crianzas de 0 a 6 anos, ofrece recursos e actividades para promover unha crianza en galego, positiva e creativa.
As persoas interesadas en sumarse ao proxecto poden facelo a través do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Ames, no correo normalizacion@concellodeames.gal, no teléfono 662 377 215 ou cubrindo o formulario dispoñible en apego.gal.