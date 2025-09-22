Mi cuenta

Ames

El Concello de Ames reúne a cientos de vecinos en una jornada deportiva y familiar

El evento, organizado por la Concellaría de Deportes con la colaboración de la Deputación da Coruña, ofreció actividades para todas las edades y fomentó hábitos de vida saludable

Eladio Lois
Eladio Lois
22/09/2025 15:11
Una de las actividades deportivas celebradas durante la jornada organizada por el Concello de Ames
Una de las actividades deportivas celebradas durante la jornada organizada por el Concello de AmesConcello de Ames

El pasado viernes 19 de septiembre, la área deportiva del Milladoiro acogió la séptima edición del Día del Deporte, una cita organizada por el Concello de Ames a través de la Concellaría de Deportes y que contó con la colaboración de la Deputación da Coruña.

La jornada reunió a numerosos vecinos en un ambiente familiar y participativo, con el objetivo de promover la actividad física y dar a conocer distintas disciplinas deportivas. Además, los asistentes que completaron al menos seis actividades recibieron un regalo conmemorativo.

Una jornada para descubrir deportes

La programación incluyó actividades dirigidas como aerozumba, spinning y baile moderno, además de propuestas de clubes locales:

  • Atletismo, con la participación del club Ames Atletismo y Atletismo Millaraio
  • Baloncesto, a cargo del Basquet Ames
Actividad de baloncesto celebrada en el Día del Deporte de Ames
Actividad de baloncesto celebrada en el Día del Deporte de AmesConcello de Ames

  • Fútbol sala, impartido por el F.C. Meigas
  • Patinaje, con los clubes Patinaxe Sarela y CPA Omega
  • Ciclismo, mediante xincanas del Velostar Escola de Ciclismo
Actividad de ciclismo celebrada en el Día del Deporte de Ames
Actividad de ciclismo celebrada en el Día del Deporte de AmesConcello de Ames

  • Ajedrez, con la Escola Ames Xadrez
  • Piragüismo, en la piscina descubierta del Milladoiro con el club Ribeiras do Tambre
  • Taekwondo, por parte de Tkdenodo Ames
  • Gimnasia rítmica, con el Club Ximnasia Ames
  • Judo, en sesiones abiertas durante todo el día

La cita también incluyó hinchables para los más pequeños en la zona verde, reforzando su carácter familiar y lúdico.

Declaraciones institucionales

La concejala de Deportes, Susana Señorís, destacó que “esta jornada tiene como objetivo trasladar a la calle parte de las actividades que se desarrollan en las escuelas deportivas municipales y en el programa Ponte en forma, y tuvo una gran acogida por parte de la vecindad. Para nosotros lo fundamental es incentivar a todas las edades a practicar actividad física, ya que es uno de los pilares para llevar una vida saludable”.

