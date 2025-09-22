El Concello de Ames reúne a cientos de vecinos en una jornada deportiva y familiar

Una de las actividades deportivas celebradas durante la jornada organizada por el Concello de AmesConcello de Ames

El pasado viernes 19 de septiembre, la área deportiva del Milladoiro acogió la séptima edición del Día del Deporte, una cita organizada por el Concello de Ames a través de la Concellaría de Deportes y que contó con la colaboración de la Deputación da Coruña.

La jornada reunió a numerosos vecinos en un ambiente familiar y participativo, con el objetivo de promover la actividad física y dar a conocer distintas disciplinas deportivas. Además, los asistentes que completaron al menos seis actividades recibieron un regalo conmemorativo.

Una jornada para descubrir deportes

La programación incluyó actividades dirigidas como aerozumba, spinning y baile moderno, además de propuestas de clubes locales:

Atletismo, con la participación del club Ames Atletismo y Atletismo Millaraio

Baloncesto, a cargo del Basquet Ames

Fútbol sala, impartido por el F.C. Meigas

Patinaje, con los clubes Patinaxe Sarela y CPA Omega

Ciclismo, mediante xincanas del Velostar Escola de Ciclismo

Ajedrez, con la Escola Ames Xadrez

Piragüismo, en la piscina descubierta del Milladoiro con el club Ribeiras do Tambre

Taekwondo, por parte de Tkdenodo Ames

Gimnasia rítmica, con el Club Ximnasia Ames

Judo, en sesiones abiertas durante todo el día

La cita también incluyó hinchables para los más pequeños en la zona verde, reforzando su carácter familiar y lúdico.

Declaraciones institucionales

La concejala de Deportes, Susana Señorís, destacó que “esta jornada tiene como objetivo trasladar a la calle parte de las actividades que se desarrollan en las escuelas deportivas municipales y en el programa Ponte en forma, y tuvo una gran acogida por parte de la vecindad. Para nosotros lo fundamental es incentivar a todas las edades a practicar actividad física, ya que es uno de los pilares para llevar una vida saludable”.