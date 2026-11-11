Investigadas siete personas por venta de productos falsificados en el mercadillo de Noia

Fotografía de archivo de un mercadillo en A Coruña

Efectivos de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil de Noia, apoyados por personal de diversas unidades del Cuerpo, han investigado a siete personas como presuntas autoras de un delito contra la propiedad industrial.

La actuación se desarrolló el pasado jueves, 5 de noviembre, en el marco de un dispositivo especial contra la venta ambulante de artículos presuntamente falsificados en el mercadillo de la localidad coruñesa.

El despliegue comenzó a primera hora de la mañana, cuando los comerciantes finalizaban el montaje de sus estructuras. Asimismo, para la verificación técnica del género expuesto, los agentes contaron con la asistencia presencial de tres peritos, representantes de titulares de marcas registradas, desplazados expresamente desde otros puntos de España.

De este modo, y gracias a esta inspección, se identificaron siete puestos que ofrecían productos con logotipos de conocidas marcas carentes de autenticidad. A raíz de ello, y ante la presunta comisión de un delito, los guardias civiles requirieron a los responsables el cese inmediato de la actividad y la retirada de los puestos de venta.

Posteriormente, los implicados fueron informados de su condición de investigados y se efectuó el cómputo del material retirado. Además, durante la inspección también se hallaron bolsas con numerosas chapas e insignias metálicas, presuntamente destinadas a ser adheridas a bolsos y complementos para simular su legitimidad.

En cuanto al material intervenido, el recuento efectuado por los agentes arrojó un total de 3.411 artículos aprehendidos, entre los que destacaba un elevado volumen de camisetas de equipos deportivos, sudaderas, chándales, zapatillas, cinturones y bolsos.

A este respecto, y según la tasación pericial, las piezas intervenidas alcanzarían un valor de 108.350 euros en el mercado ilícito, cuantía que se elevaría hasta unos 484.000 euros de tratarse de productos originales.

Finalmente, las diligencias instruidas han sido remitidas a la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Noia, a cuya disposición han quedado depositados los efectos incautados.