Vedra y Boqueixón impulsan un campo de trabajo para poner en valor San Xoán da Cova y el Pico Sacro

Este campo de trabajo está organizado conjuntamente por los concellos de Vedra y Boqueixón

Del 21 de julio al 1 de agosto se celebra un campo de trabajo organizado conjuntamente por los concellos de Vedra y Boqueixón, en el que participan una veintena de profesionales y personas voluntarias procedentes de distintas comunidades autónomas, como Extremadura, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunitat Valenciana, además de México. La iniciativa combina labores arqueológicas y ambientales con actividades para dar a conocer el patrimonio natural y cultural de ambos municipios.

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Durante la primera semana, los participantes trabajan en la puesta en valor del área arqueológica y natural de San Xoán da Cova, en Vedra, mientras que la segunda se desarrollará en el entorno del Pico Sacro, en Boqueixón. El campo de trabajo está coorganizado por ambos concellos e impulsado por la Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado de la Xunta de Galicia.