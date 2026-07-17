Vegalsa-Eroski y sus clientes canalizan más de 74.500 euros para ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela

Vegalsa-Eroski activó una campaña extraordinaria para que las personas consumidoras pudieran realizar donativos voluntarios EC

La compañía gallega de distribución alimentaria VegalsaEroski y sus clientes han recaudado más de 74.500 euros para ayudar a las personas afectadas por los terremotos de Venezuela. Una donación que es resultado de la campaña solidaria de emergencia activada a finales de junio en las tiendas Eroski y Autoservicios Familia de Galicia, Asturias y Castilla y León, junto con la aportación adicional que realizará la compañía.

Los dos fuertes terremotos registrados el pasado mes en el centro-norte del país provocaron graves daños en viviendas, infraestructuras esenciales y servicios básicos, dejando a miles de personas en una situación de extrema vulnerabilidad. Ante esta situación, Vegalsa-Eroski activó una campaña extraordinaria para que las personas consumidoras pudieran realizar donativos voluntarios, por el importe que desearan, a su paso por la línea de cajas de cualquiera de sus establecimientos.

Los fondos han sido canalizados a través de Cruz Roja, que trabaja sobre el terreno junto a la Cruz Roja Venezolana para atender las necesidades más urgentes de la población afectada, apoyando actuaciones de alojamiento de emergencia, atención sanitaria, acceso a agua potable, distribución de artículos de primera necesidad y apoyo psicosocial.

Desde la compañía agradecen a sus clientes su respuesta ante la campaña, dejando constancia de su compromiso por estar del lado de quien más lo necesita, algo que se refleja en cada iniciativa solidaria activa en sus establecimientos. También agradecen a Cruz Roja su trabajo, con el que hacen posible que esta ayuda llegue al terreno.

Vegalsa-Eroski, junto a sus clientes, ha realizado donaciones durante las últimas campañas solidarias activadas para ayudar a damnificados por desastres naturales y otras causas humanitarias, como la DANA que afectó a distintas comunidades autónomas (octubre de 2024), las inundaciones de Marruecos y Libia (2023), los terremotos de Turquía y Siria (2023), la crisis en Ucrania (2022), La Palma (2020), Mallorca (2018), Siria (2015), Nepal (2015), Filipinas (2013), Lorca-Murcia (2011) y Haití (2010 y 2016).