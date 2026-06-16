La Xunta impulsa un obradoiro de empleo forestal para 20 personas en Touro y O Pino

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, con las entidades locales de los municipios y las personas participantes en el curso

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, participó este lunes en la inauguración del Obradoiro de Emprego dual promovido por los concellos de Touro, Boimorto y O Pino, un programa que formará durante nueve meses a 20 personas desempleadas en el ámbito forestal.

La iniciativa cuenta con una inversión superior a los 454.000 euros y permitirá a los participantes obtener certificados de profesionalidad en actividades auxiliares en conservación y mejora de montes y en aprovechamientos forestales.

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Durante el desarrollo del programa, el alumnado realizará trabajos prácticos en distintas parcelas de los tres municipios, centrados en labores de limpieza y roza, eliminación de biomasa, control de especies invasoras, podas y otras actuaciones de mejora forestal.

Belén do Campo remarcó que estas actuaciones resultan fundamentales para garantizar una correcta gestión forestal, contribuyen a la prevención de incendios.

Según destacó la representante autonómica, estos obradoiros de empleo combinan formación teórica y práctica con contratación de los participantes, lo que facilita su acceso al mercado laboral en un sector con alta demanda.

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La Xunta recordó que en Galicia se pondrán en marcha este año alrededor de un centenar de obradoiros de empleo, con una inversión global de más de 48 millones de euros, que beneficiarán a unas 2.000 personas desempleadas.

En la provincia de A Coruña están aprobados 20 programas de este tipo, con un presupuesto cercano a los 10 millones de euros.

La colaboración entre la Xunta y los concellos permite adaptar la formación a las necesidades del territorio y desarrollar actuaciones de mejora en espacios naturales y públicos, al tiempo que se impulsa la inserción laboral de los participantes.