Diputación y Concello de Boqueixón impulsan un proyecto provincial para poner en valor el Pico Sacro

Tras la presentación, las autoridades visitaron el espacio de enoturismo María Manuela

La Diputación de A Coruña y el Concello de Boqueixón trabajarán conjuntamente en un proyecto provincial para poner en valor el Pico Sacro, con el objetivo de reforzar su atractivo turístico, cultural y patrimonial.

La iniciativa fue presentada esta mañana con motivo de la proyección del documental “Pico Sacro, monte de mitos y lendas”, una pieza audiovisual que profundiza en la riqueza histórica, natural y simbólica de este enclave, y que podrá verse en el Centro de Interpretación del Pico Sacro.

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El alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, destacó que el Pico Sacro es el eje de la estrategia turística del municipio y avanzó nuevas acciones para este verano, como la presencia de un técnico de turismo en la zona y la instalación de una food truck para mejorar la experiencia de los visitantes durante los atardeceres en el monte Ilicino.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, señaló que esta colaboración es solo el inicio de un trabajo conjunto más amplio, que podría dar lugar a un proyecto de alcance provincial para estructurar y poner en valor los recursos vinculados al Pico Sacro y su entorno.

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Regueira subrayó además la importancia del enclave como símbolo identitario de la provincia, donde confluyen naturaleza, historia, tradición y leyenda, y destacó el valor del documental como una nueva forma de acercarse a este patrimonio.

Tras la presentación, las autoridades visitaron el espacio de enoturismo María Manuela, como ejemplo de proyectos que integran patrimonio, paisaje y desarrollo económico sostenible en el medio rural.