'Camiñar sen límites' llena Rois de inclusión y moda con once participantes

Las modelos desfilaron con ropa moderna y también hubo un desfile de moda tradicional JUAN MARTINEZ

Amipa, Asociación de nais e pais de persoas con discapacidade intelectual da Comarca do Sar, celebró el pasado viernes 5 de junio en el auditorio de la Fundación Rosalía de Castro el desfile de moda 'Camiñar sen límites’, una iniciativa en la que participaron once personas con discapacidad intelectual de la comarca.

El acto reunió a familiares, personas colaboradoras y representantes de las entidades que contribuyeron a la organización de un proyecto que nace con el objetivo de ofrecer un espacio de participación y visibilidad a las personas con discapacidad intelectual a través de una propuesta vinculada a la moda y la expresión personal.

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La directora-gerente de Amipa, Begoña Suárez, fue la encargada de conducir el desfile y de presentar a cada una de las personas participantes, poniendo en valor sus capacidades, intereses y trayectorias personales.

Sobre la pasarela participaron Suso Romero, Laura Álvarez, Olga Bustelo, Juan Carlos Esparís, Mª Carmen Pan, Inés Varela, Ana María Martínez, Claudio Miguel Morgado, Lucía Esparís, Maruxa López y Teresa Cajaraville, procedentes de los municipios de Padrón, Rois y Dodro.

La primera parte del desfile estuvo dedicada a la moda actual, con prendas cedidas por el establecimiento Bianco, de Padrón, y complementos elaborados por los talleres de joyería Sonia Ares y Aurifex.

Las personas que desfilaron las prendas de moda actual JUAN MARTINEZ

A continuación, se desarrolló un segundo bloque centrado en la indumentaria tradicional gallega, en el que se exhibieron piezas cedidas por De Cotío, por la Asociación de Mujeres Rurales de Urdilde y por particulares que colaboraron en la conservación y difusión del patrimonio textil gallego. Los conjuntos se completaron con joyas artesanales de Sonia Ares y Aurifex y, en algunos casos, con zuecos elaborados por la artesana Elena Ferro.

Amipa agradeció también la colaboración del modelo profesional padronés Brais Reboredo, que participó en la preparación previa de las personas que desfilaron, así como el trabajo realizado por Silvia’s Look en el peinado y maquillaje de los y las participantes.

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El desfile concluyó con la salida conjunta de las once personas participantes, que recibieron el reconocimiento del público asistente. Desde la asociación destacan que esta primera edición de ‘Camiñar sen límites’ ha permitido demostrar que las personas con discapacidad intelectual pueden ocupar espacios de los que tradicionalmente han estado alejadas y convertirse en protagonistas de una actividad abierta a la participación y al reconocimiento social.

Amipa valorará ahora la continuidad de esta iniciativa y la posibilidad de desarrollar futuras ediciones que amplíen la participación y acerquen esta experiencia al conjunto de la ciudadanía.