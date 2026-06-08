Ames impulsa un grupo inclusivo de teatro dentro de su escuela municipal

El Concello de Ames presenta su grupo inclusivo de teatro con una representación sobre el eclipse de este 12 de agosto

El Ayuntamiento de Ames, a través de la Concejalía de Cultura, puso en marcha durante el curso 2025-2026, por primera vez, un grupo inclusivo de teatro formativo y lúdico dentro de la Escuela Municipal de Teatro. El proyecto cerró su actividad con la representación de la obra 'A eclipse', una puesta en escena interpretada por siete participantes.

La pieza aborda la infancia y el paso del tiempo a partir del eclipse solar previsto para el 12 de agosto, combinando recuerdos personales, juegos y vivencias compartidas. El grupo está formado por Salvador Figueira, Rodrigo Lema, Pilar Puga, María Ríos, Mari Carmen Prieto, María Xosé Saborido y Pilar Ortiz.

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La representación tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Bertamiráns y sirvió como cierre del curso, en el que los participantes mostraron los conocimientos teatrales adquiridos a lo largo del año, con incluso momentos de improvisación.

El alcalde y concejal de Cultura, Blas García, destacó que se trata de un proyecto que nace para ofrecer oportunidades a todas las personas y subrayó su carácter inclusivo e integrador, asegurando que la iniciativa seguirá creciendo en próximas temporadas.