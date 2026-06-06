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Diario de Ferrol

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Preto de 150 nenos e nenas protagonizan a clausura das Escolas Deportivas Municipais do Pino

O Pavillón de Reboredo acolleu exhibicións, entrega de medallas e unha gran festa do deporte base para pechar o curso

Redacción
06/06/2026 12:33
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A clausura incluíu tamén a tradicional entrega de medallas e obsequios aos participantes
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O deporte base volveu demostrar a súa fortaleza no Concello do Pino coa celebración da gala de clausura das Escolas Deportivas Municipais 2025-2026, unha cita que reuniu este venres, 5 de xuño, no Pavillón de Reboredo a preto de 150 nenos e nenas de entre 4 e 16 anos, acompañados polas súas familias, monitores e representantes municipais.

A xornada converteuse nunha auténtica festa do deporte, na que os participantes tiveron a oportunidade de amosar diante do público parte do traballo desenvolvido ao longo dos últimos meses nas distintas disciplinas ofertadas polo Concello.

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Durante a tarde sucedéronse as exhibicións de psicomotricidade, multideporte, fútbol sala, ximnasia rítmica, baile moderno, patinaxe e bádminton, enchendo a pista de movemento, ilusión e talento. Cada actuación puxo de manifesto non só a evolución técnica dos rapaces e rapazas, senón tamén valores fundamentais como o compañeirismo, a constancia, o respecto e o traballo en equipo.

A clausura incluíu tamén a tradicional entrega de medallas e obsequios aos participantes. O alcalde do Pino, Manuel Taboada, o concelleiro de Deportes, Borja Castro, e o de Emprego e Obras, José Fuentes, fixeron entrega dos recoñecementos aos nenos e nenas das distintas disciplinas deportivas. 

Como lembranza desta edición, todos os participantes recibiron unha medalla, unha gorra e unha botella de auga reutilizable, en agradecemento pola súa implicación e constancia ao longo do curso.

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Desde o Concello do Pino destacan a excelente resposta que teñen cada ano as Escolas Deportivas Municipais, convertidas nunha ferramenta fundamental para fomentar hábitos saudables, promover a práctica deportiva desde idades temperás e favorecer a socialización da infancia e da mocidade do municipio.

A clausura puxo o broche final a un curso marcado pola alta participación e polo entusiasmo dos máis novos, consolidando as Escolas Deportivas Municipais como un dos programas con maior seguimento entre as familias do concello.

Co remate desta edición, o Concello xa traballa na preparación dunha nova tempada para seguir ofrecendo aos nenos e nenas do Pino espazos de formación, convivencia e crecemento persoal a través do deporte.

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