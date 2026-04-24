La Fundación Venancio Salcines y BDO abren una nueva convocatoria de Master Talent

Entrega de premios al ganador y las finalistas de la edición de 2025 del Master Talent Galicia x BDO Cedida

La Fundación Venancio Salcines, en colaboración con BDO, ha abierto una nueva convocatoria de Master Talent Galicia, una iniciativa dirigida a estudiantes de último curso y recién titulados universitarios en la comunidad que estén definiendo su siguiente paso profesional tras acabar la carrera.

El programa ofrece tres becas del 100% para cursar cualquier máster en ef business school, además de 1.500 euros adicionales para el ganador. El objetivo de apoyar el desarrollo profesional de jóvenes universitarios gallegos en un momento clave entre la universidad y el mercado laboral.

En la edición anterior, tres estudiantes gallegos accedieron a estas becas completas de máster, orientando su especialización hacia áreas alineadas con las necesidades de las empresas y mejorando su preparación para incorporarse al entorno profesional.

Carlos Mirás Viña, mejor Trabajo de Fin de Grado en el Máster Talent Galicia x BDO Más información

Uno de los elementos diferenciales de Master Talent Galicia x BDO es que permite elegir entre los distintos programas de máster en ef business school, facilitando que cada participante adapte su especialización a su perfil y a las oportunidades del mercado laboral en Galicia.

La iniciativa, impulsada por la Fundación Venancio Salcines junto con BDO, busca identificar y apoyar talento joven universitario en Galicia, reforzando su empleabilidad mediante formación especializada conectada con las necesidades reales de las empresas.

Tras el impacto positivo de la edición anterior, la nueva convocatoria de Master Talent vuelve a dirigirse a estudiantes que quieran impulsar su futuro profesional mediante una beca de máster en Galicia vinculada al entorno empresarial.