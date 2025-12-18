Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Área

Receta | San Martiño a la marinera con ensalada de hinojo

Redacción
18/12/2025 06:35
pagina prueba copia
 
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Ingredientes 

Un San Martiño de un kilogramo y medio

· 300 gramos de cebolla

· Dos dientes de ajo

Cinco gramos de pimentón de la Vera

· 300 gramos de hinojo

· Dos hojas de lima cafir

· Una ramita de citronella

· 100 gramos de leche de coco

· Cinco mililitros de vinagre de Jerez

· Cinco mililitros de zumo de limón

· Sal, pimienta, aceite de oliva y vinagre de manzana

· 600 mililitros de fumet

Elaboración

Para comenzar preparamos el San Martiño y lo dejamos bien limpio para que esté listo para ir al horno. Lo reservamos para volver a él un poco mas tarde y pasaremos directamente a preparar la salsa. En este punto, pocharemos la cebolla y el ajo durante unos diez minutos para que se ablanden bien y queden muy tiernos. Una vez hecho lo anterior, le añadiremos el pimentón dándole dos vueltas e incorporaremos rápidamente el fumet y la leche de coco hasta llevar la mezcla a la ebullición. En este punto, bajaremos el fuego y cocinaremos en torno a unos 20 minutos. Seguidamente disponemos el San Martiño en una placa de horno, colamos la salsa que hemos elaborado e introduciremos en el horno precalentado a unos 180 grados durante unos 20 minutos teniendo la precaución de ir regándolo bien. Es ahora el momento de emplatar. Para ello, cortaremos el San Martiño le sacaremos los lomos y lo acompañaremos de un poco de ensalada de hinojo que nos va a dar mucha frescura y equilibrio en una receta deliciosa, elegante y perfecta para estas fechas. 

logo xunta conselleria do mar positivo
logo xunta conselleria do mar positivo
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Aeropuerto de Santiago de Compostela

Santiago estrenará vuelos directos a Marrakech, Ibiza y Jerez en la temporada de verano
Redacción
La directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo y la directora general de Inteligencia Artificial del Gobierno central, Aleida Alcaide, durante su visita al Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) en Santiago de Compostela.

La Xunta muestra al Gobierno central el potencial del Cesga
Eladio González Lois
imagen archivo mujer usc en laboratorio

La USC tramita 38 titulaciones para el curso 2026/27: estos son los nuevos másteres propuestos
Eladio González Lois
Alumnado, profesorado y representantes del Concello de Padrón durante el acto de entrega de los alimentos

El alumnado del CEIP Rosalía de Castro entrega a Servicios Sociales de Padrón los alimentos recogidos en su campaña de Navidad
Eladio González Lois